Tumori oncologo Di Maio | Collaborazione tra specialisti cruciale anche in epatocarcinoma

Roma, 30 ott. (Adnkronos Salute) - "Il concetto che la collaborazione fra specialisti e fra diverse discipline sia cruciale vale per tutti i tipi di tumori, ma l'epatocarcinoma, in fondo, è veramente l'emblema dell'importanza di questa collaborazione, per la natura di questa patologia e la situazione clinica che riguarda molti di questi pazienti". Così Massimo Di Maio, professore ordinario dipartimento di Oncologia Università di Torino, Aou Città della Salute e della Scienza di Torino, intervenendo in occasione dell'iniziativa internazionale che dedica il mese di ottobre alla consapevolezza sul cancro al fegato. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tumori, oncologo Di Maio: "Collaborazione tra specialisti cruciale anche in epatocarcinoma"

