Tudor lancia la maledizione: tu non giocherai più una partita con questa squadra 2 ore dopo si fa male davvero"> Igor Tudor dovrà ripartire in qualche modo dopo l’esonero alla Juventus. Il tecnico è molto deluso e amareggiato. “Grazie di tutto, mister Tudor. In bocca al lupo per il futuro”. Il messaggio firmato da Gleison Bremer è solo uno dei tanti apparsi sui social in queste ore. Parole brevi, sincere, che rispecchiano un legame mai davvero profondo ma comunque rispettoso tra l’ex tecnico croato e lo spogliatoio bianconero. Tudor aveva provato a costruire un rapporto diretto con i giocatori, riuscendoci per un periodo, tanto che le prime settimane trasmettevano compattezza e determinazione, in linea con lo spirito richiesto dalla maglia della Juventus. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

