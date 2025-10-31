TS – Juve come la Cremonese Spalletti? Ora l’altro braccio Sinner solo da miserabile

Justcalcio.com | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-10-31 11:40:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: “ Spalletti a me non piace, perché ne ho il ricordo della Nazionale. Col Napoli però ha vinto lo scudetto e si è fatto il tatuaggio. Adesso si tatui la Juve sull’altro braccio “. A dirlo è stato  Flavio Briatore   a margine della presentazione ufficiale del nuovo “Crazy Pizza”, un ristorante del gruppo Majestas  (un brand che conta 23 ristoranti in 14 Paesi), fondato dallo stesso Briatore e da Francesco Costa, aperto a Torino da metà mese. “ Comunque qui è invitato “, ha aggiunto l’imprenditore piemontese in veste di tifoso della Juventus. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

ts 8211 juve come la cremonese spalletti ora l8217altro braccio sinner solo da miserabile

© Justcalcio.com - TS – “Juve come la Cremonese. Spalletti? Ora l’altro braccio. Sinner, solo da miserabile”

Approfondisci con queste news

Probabili formazioni Juve Cremonese - Scopri i giocatori diffidati, squalificati, infortunati, indisponibili e in panchina per la ... Come scrive corrieredellosport.it

Pagelle Juventus-Cremonese: Fagioli, piede e coraggio. Bremer da 7, Vlahovic scompare (5) - Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde Ã¨ necessario essere registrati al sito Corriere. Lo riporta corriere.it

L'Inter travolge la Cremonese, alle 20.45 il big match. La Repubblica: "Stasera Juve-Milan" - Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de La Repubblica. Secondo tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Ts 8211 Juve Cremonese