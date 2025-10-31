2025-10-31 11:40:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: “ Spalletti a me non piace, perché ne ho il ricordo della Nazionale. Col Napoli però ha vinto lo scudetto e si è fatto il tatuaggio. Adesso si tatui la Juve sull’altro braccio “. A dirlo è stato Flavio Briatore a margine della presentazione ufficiale del nuovo “Crazy Pizza”, un ristorante del gruppo Majestas (un brand che conta 23 ristoranti in 14 Paesi), fondato dallo stesso Briatore e da Francesco Costa, aperto a Torino da metà mese. “ Comunque qui è invitato “, ha aggiunto l’imprenditore piemontese in veste di tifoso della Juventus. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – “Juve come la Cremonese. Spalletti? Ora l’altro braccio. Sinner, solo da miserabile”