TS – Juve come la Cremonese Spalletti? Ora l’altro braccio Sinner solo da miserabile
2025-10-31 11:40:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: “ Spalletti a me non piace, perché ne ho il ricordo della Nazionale. Col Napoli però ha vinto lo scudetto e si è fatto il tatuaggio. Adesso si tatui la Juve sull’altro braccio “. A dirlo è stato Flavio Briatore a margine della presentazione ufficiale del nuovo “Crazy Pizza”, un ristorante del gruppo Majestas (un brand che conta 23 ristoranti in 14 Paesi), fondato dallo stesso Briatore e da Francesco Costa, aperto a Torino da metà mese. “ Comunque qui è invitato “, ha aggiunto l’imprenditore piemontese in veste di tifoso della Juventus. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Approfondisci con queste news
Esaurita la disponibilità di biglietti per Cremonese-Juventus. Resta come opzione Ticketoo, app di secondary ticket, per chi mette in vendita il proprio posto da abbonato ? - facebook.com Vai su Facebook
Probabili formazioni Juve Cremonese - Scopri i giocatori diffidati, squalificati, infortunati, indisponibili e in panchina per la ... Come scrive corrieredellosport.it
Pagelle Juventus-Cremonese: Fagioli, piede e coraggio. Bremer da 7, Vlahovic scompare (5) - Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde Ã¨ necessario essere registrati al sito Corriere. Lo riporta corriere.it
L'Inter travolge la Cremonese, alle 20.45 il big match. La Repubblica: "Stasera Juve-Milan" - Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de La Repubblica. Secondo tuttomercatoweb.com