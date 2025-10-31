Trump | test nucleari se altri li faranno

31 ott 2025

19.00 Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti condurranno test nucleari se anche altri Paesi lo faranno, mantenendo però l'ambiguità sul tipo di test a cui si riferisce. "Faremo dei test, sì, e se altri Paesi li faranno. Se loro lo faranno, lo faremo anche noi", ha detto ai giornalisti a bordo dell'Air Force One. E all'agenzia stampa Reuters il presidente Usa ha dichiarato: "Lo scoprirete molto presto" se gli Stati Uniti riprenderanno i test nucleari. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

