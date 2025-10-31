Trump-Xi | l’incontro in Corea potrebbe risolvere il caso Nexperia

Dall’ incontro a Seul tra Donald Trump e Xi Jinping potrebbe essere arrivata una soluzione al “ caso Nexperia ”, l’azienda controllata dalla cinese Wingtech la cui “nazionalizzazione” da parte del governo olandese ha provocato il blocco di Pechino all’invio di semiconduttori per le auto europee (e non solo). Rinviate le nuove restrizioni americane all’Entity List. Uno dei risultati del summit in Corea, passato quasi inosservato, è stato infatti annunciato ieri dal segretario al Tesoro americano Scott Bessent. In cambio della sospensione cinese dei controlli sulle terre rare gli Stati Uniti sospenderanno per dodici mesi l’entrata in vigore della controversa “regola del 50%” dell’Entity List. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Trump-Xi: l’incontro in Corea potrebbe risolvere il “caso Nexperia”

