Trump-Xi | l’incontro in Corea potrebbe risolvere il caso Nexperia

Panorama.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dall’ incontro a Seul tra Donald Trump e Xi Jinping potrebbe essere arrivata una soluzione al “ caso Nexperia ”, l’azienda controllata dalla cinese Wingtech la cui “nazionalizzazione” da parte del governo olandese ha provocato il blocco di Pechino all’invio di semiconduttori per le auto europee (e non solo). Rinviate le nuove restrizioni americane all’Entity List. Uno dei risultati del summit in Corea, passato quasi inosservato, è stato infatti annunciato ieri dal segretario al Tesoro americano Scott Bessent. In cambio della sospensione cinese dei controlli sulle terre rare gli Stati Uniti sospenderanno per dodici mesi l’entrata in vigore della controversa “regola del 50%” dell’Entity List. 🔗 Leggi su Panorama.it

trump xi l8217incontro in corea potrebbe risolvere il caso nexperia

© Panorama.it - Trump-Xi: l’incontro in Corea potrebbe risolvere il “caso Nexperia”

News recenti che potrebbero piacerti

trump xi l8217incontro coreaTrump-Xi Jinping in Corea del Sud: quali sono stati i principali vertici tra i due leader - Xi Jinping in Corea del Sud: quali sono stati i principali vertici tra i due leader ... Lo riporta tg24.sky.it

trump xi l8217incontro coreaTrump e Xi Jinping si salutano con una stretta di mano dopo l'incontro in Corea del Sud - (Agenzia Vista) Corea de Sud, 30 ottobre 2025 La sdtretta di mano tra Trump e Xi Jinping dopo il loro storico incontro in che si è tenuto in Corea del Sud. Come scrive la7.it

trump xi l8217incontro coreaLo storico incontro tra Trump e Xi Jinping in Corea del Sud. Ecco la stretta di mano - jpg"; (Agenzia Vista) Corea del Sud, 30 ottobre 2025Si ... affaritaliani.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Trump Xi L8217incontro Corea