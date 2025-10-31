Trump umilia Orban | Nessuna esenzione sul petrolio russo Fine del mito dell’amicizia sovranista l’America first non fa sconti a nessuno

Trump non guarda in faccia a nessuno: nemmeno a Orban. La frase “non concederò nessuna esenzione” taglia di netto la sceneggiatura che il premier ungherese stava già preparando per il suo viaggio del 7 novembre a Washington. A bordo dell’Air Force One, il presidente degli Stati Uniti ha ricordato al mondo che la sua dottrina resta identica a quella del primo mandato: America first, non “America e gli amici first”. Se per Washington le sanzioni contro il petrolio russo sono strategiche, non esistono corsie preferenziali, nemmeno per chi si presenta come alleato ideologico. Il sovranismo da salotto si scioglie davanti alla geopolitica vera. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Trump umilia Orban: “Nessuna esenzione sul petrolio russo”. Fine del mito dell’amicizia sovranista, l’America first non fa sconti a nessuno

