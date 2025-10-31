Trump | test nucleari se anche altri li fanno

L’auspicata marcia indietro di Donald Trump sui test nucleari non è arrivata. Il presidente americano ha ribadito oggi l’intenzione di testare l’arsenale nucleare americano, senza però chiarire con che modalità. «Faremo dei test, sì, e altri paesi lo fanno. Se lo faranno loro, lo faremo noi», ha detto rispondendo ai giornalisti sull'Air Force One. Incalzato con domande se intenda esercitazioni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

