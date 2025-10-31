Trump | test nucleari se anche altri li fanno

L'auspicata marcia indietro di Donald Trump sui test nucleari non è arrivata. Il presidente americano ha ribadito oggi l'intenzione di testare l'arsenale nucleare americano, senza però chiarire con che modalità. «Faremo dei test, sì, e altri paesi lo fanno. Se lo faranno loro, lo faremo noi», ha detto rispondendo ai giornalisti sull'Air Force One. Incalzato con domande se intenda esercitazioni.

Tg2. . Il presidente degli #StatiUniti #Trump, dopo l'incontro con il leader cinese #XiJinping, ordina la ripresa dei test nucleari. #Mosca avverte: "Agiremo di conseguenza". Ferma la condanna dell'#Onu - facebook.com Vai su Facebook

L’annuncio di Trump in cui ha ordinato di riprendere i test nucleari è pieno di cose false e inesatte: le interpretazioni alle sue parole possono essere in generale due, più una terza che in realtà negherebbe l’esistenza del piano stesso - X Vai su X

Trump ci ripensa: 'Test atomici se altri lo faranno' - Dopo aver annunciato, meno di 48 ore prima, di avere ordinato la ripresa degli esperimenti atomici provocando le allarmate reazioni del mondo - Come scrive ansa.it

