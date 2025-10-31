Trump sfida il mondo | Gli Usa pronti ai test nucleari

Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha sollevato un nuovo e significativo elemento di incertezza nella politica di deterrenza globale, dichiarando che gli Stati Uniti sono pronti a condurre test nucleari nel caso in cui anche altre nazioni decidano di intraprendere tale percorso. La dichiarazione, rilasciata ai giornalisti a bordo dell’Air Force One, è stata netta nella sua condizionalità ma ha mantenuto un’ ambiguità cruciale riguardo la natura esatta dei test a cui il Presidente si riferiva. “Faremo dei test, sì, e se altri Paesi li faranno. Se loro lo faranno, lo faremo anche noi,” ha affermato Trump, stabilendo chiaramente un principio di reciprocità e risposta immediata in materia di capacità nucleare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

