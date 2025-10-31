Trump pubblica foto dei bagni della Casa Bianca | Marmo statuario
Roma, 31 ott. (askanews) – Il presidente degli Stati uniti Donald Trump ha pubblicato sul suo account Truth Social una serie di fotografie dei bagni della Casa Bianca, definendoli con orgoglio rifatti e splendidamente restaurati. Tra le immagini condivise figura in particolare quella del cosiddetto Lincoln Bathroom, accompagnata dal commento: “Il bagno Lincoln della Casa Bianca è stato ristrutturato: marmo statuario altamente lucidato”, con riferimento al marmo statuario utilizzato per il rivestimento. L’ex presidente aveva già più volte manifestato il suo interesse per i dettagli estetici della Casa Bianca e per i lavori di manutenzione condotti durante il suo primo mandato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
