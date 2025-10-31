Trump pronto a colpire il Venezuela | attacco alle basi dei narcos imminente secondo i media Usa
Il clima di tensione tra gli Stati Uniti e il Venezuela è destinato a raggiungere un nuovo picco: secondo quanto riferito da autorevoli media statunitensi, tra cui il Miami Herald e il Wall Street Journal, l’amministrazione del Presidente Donald Trump avrebbe preso la decisione di procedere con attacchi militari contro installazioni venezuelane. Le fonti, a conoscenza diretta della situazione, indicano che gli attacchi potrebbero essere imminenti, verificandosi potenzialmente nel giro di ore o pochi giorni. L’obiettivo esplicito di questi attacchi pianificati sarebbe la distruzione delle basi militari che vengono utilizzate dal cartello della droga Soles. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
