Il clima di tensione tra gli Stati Uniti e il Venezuela è destinato a raggiungere un nuovo picco: secondo quanto riferito da autorevoli media statunitensi, tra cui il Miami Herald e il Wall Street Journal, l’amministrazione del Presidente Donald Trump avrebbe preso la decisione di procedere con attacchi militari contro installazioni venezuelane. Le fonti, a conoscenza diretta della situazione, indicano che gli attacchi potrebbero essere imminenti, verificandosi potenzialmente nel giro di ore o pochi giorni. L’obiettivo esplicito di questi attacchi pianificati sarebbe la distruzione delle basi militari che vengono utilizzate dal cartello della droga Soles. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Trump pronto a colpire il Venezuela: attacco alle basi dei narcos “imminente” secondo i media Usa