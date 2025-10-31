Trump ordina di togliere le catapulte elettromagnetiche dalle portaerei Peccato non si può

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di voler firmare un ordine esecutivo che obbligherebbe la U.S. Navy a tornare a utilizzare catapulte a vapore ed elevatori idraulici sulle nuove portaerei invece delle catapulte elettromagnetiche EMALS ( Electromagnetic Aircraft Launch System ) e del sistema di elevatori AWE ( Advanced Weapon Elevator ). Questa nuova tipologia di sistemi, insieme al AAG ( Advanced Arresting Gear ) per l’arresto dei velivoli sul ponte di volo, è stata installata sulla nuova portaerei “ Ford ”, dell’omonima classe, ed è previsto che venga installata su tutte le unità successive, tra cui la “JFK” attualmente in fase di costruzione. 🔗 Leggi su It.insideover.com

