Trump manipolato da Xi ha ottenuto ben poco dal vertice di Busan

Il risultato dell’attesissimo incontro fra i leader de. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Trump, manipolato da Xi, ha ottenuto ben poco dal vertice di Busan

Approfondisci con queste news

Risposta disgustata perché si sono assoggettati ai desiderati di Putin per oltre due ore di telefonata. Trump manipolato da Putin ogni volta che si parlano. - X Vai su X

Il Governo Meloni è evidentemente sordo o troppo ammaliato da Donald Trump, visto che nella Legge di Bilancio ha pensato bene di ridurre dal 33% al 26% l'aliquota fiscale sulle criptovalute. E tutto ciò è molto grave. Innanzitutto perché non passa giorno che - facebook.com Vai su Facebook

Usa-Cina, Trump: "Incontro con Xi grande successo". Intesa su terre rare e riduzione dazi - Xi Jinping in Corea del Sud, presidente cinese: “Usa e Cina dovrebbero essere amici' ... Come scrive tg24.sky.it

Trump: 'Grande successo l'incontro con Xi'. E taglia i dazi - Per il leader di Pechino 'Stati Uniti e Cina non sempre la vedono allo stesso modo' ma 'dovrebbero essere partner e amici' (ANSA) ... Lo riporta ansa.it

Il G2 di Trump e Xi. Due Grandi e un mondo intero da governare - L’americano più entusiasta, il cinese più contenuto. Come scrive huffingtonpost.it