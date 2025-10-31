Trump e Xi siglano una fragile tregua | energia Fentanyl e terre rare al centro del nuovo asse USA-Cina

Il “Tycoon” chiude il suo tour asiatico con un’intesa che promette cooperazione economica, ma resta l’ombra di Taiwan Dopo sei anni di tensioni e accuse reciproche, Donald Trump e Xi Jinping si sono incontrati in un vertice che segna un parziale disgelo tra Washington e Pechino. L’ex presiden. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Trump e Xi siglano una fragile tregua: energia, Fentanyl e terre rare al centro del nuovo asse USA-Cina

