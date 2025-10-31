Trump e Xi depongono le asce | tregua nella guerra commerciale

Seul, 31 ottobre 2025 – Prove di disgelo tra Stati Uniti e Cina. L’atteso summit tra i presidenti Donald Trump e Xi Jinping in Corea del Sud, culmine del tour asiatico del tycoon, ha portato ad una tregua sulla guerra commerciale di un anno, con i due paesi che depongono temporaneamente le asce. Credit Photo: X @ChineseEmbinUS Secondo il comunicato congiunto diffuso in serata, Washington si impegnerà a ridurre parte dei dazi introdotti nell’ultimo anno, in particolare quelli su acciaio, componenti elettronici e beni di consumo; le tariffe scenderanno dal 57 al 47%. In cambio, Pechino sospenderà per dodici mesi ogni nuova restrizione all’export di terre rare, riprenderà gli acquisti di prodotti agricoli statunitensi – soprattutto soia e mais – e rafforzerà la cooperazione nella lotta al traffico di fentanyl, la sostanza oppioide responsabile di una crisi sanitaria negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

