Trump e Putin rilanciano la corsa alle armi nucleari

Dopo che il presidente russo ha annunciato nuovi missili e droni, quello statunitense ha detto di voler ricominciare i test atomici. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Trump e Putin rilanciano la corsa alle armi nucleari

Leggi anche questi approfondimenti

Per approfondire, leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/ft-cancellato-summit-trump-putin-budapest-intercettati-130-droni-ucraini-russia-AHitFeSD #guerra #Ucraina #Trump #Putin - facebook.com Vai su Facebook

Trump sanziona i colossi petroliferi di Putin. Di @PaolaPeduzzi - X Vai su X

Trump-Putin, chi ha vinto e chi ha perso? Donald ridimensionato, Vladimir alla ribalta, Ucraina in attesa e Ue esclusa. Cosa succede dopo il vertice in Alaska - Si è concluso così, ad Anchorage, in Alaska, l’atteso summit tra Donald Trump e Vladimir Putin sulla crisi ... corriereadriatico.it scrive

Cosa dicono i giornali Usa sul vertice Trump-Putin. Dal fallimento del tycoon al successo dello zar, ma anche di “progressi” - Tutti i media statunitensi sottolineano il mancato cessate il fuoco, ma alcuni rilanciano anche un effetto ... Si legge su quotidiano.net

Trump: 'Fatto grandi progressi'. Putin: 'Kiev e gli europei non ostacolino gli sforzi di pace' - Lo annuncia il Cremlino sul suo canale Telegram, postando un breve video in cui Vladimir Putin e Donald Trump parlano brevemente a tu per tu, in piedi, con ... Lo riporta ansa.it