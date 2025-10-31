Donald Trump voleva un G2 e l’ha ottenuto. Il vertice con Xi Jinping a Busan, in Corea del Sud, gli ha permesso di tornare a casa con il sorriso tronfio e dichiarazioni trionfali. «È stato un incontro fantastico», ha detto il presidente americano. Ma dietro la retorica del successo si nasconde un bilancio più ambiguo: se Trump ha potuto vendere ai suoi elettori una vittoria di facciata, la Cina sembra aver incassato le concessioni più sostanziose. Per Pechino, il summit è stato un esercizio di equilibrio diplomatico: concedere visibilità al presidente degli Stati Uniti in cambio di vantaggi concreti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Trump cerca gloria, Xi fa solo affari, e l’Europa con il cerino in mano