Trump cancella il vertice con Putin | cala il gelo con Mosca dopo la telefonata Rubio-Lavrov
Roma, 31 ottobre 2025 – Non ci sarà nessun incontro tra Trump e Putin a Budapest. Il vertice, che avrebbe dovuto rappresentare una svolta per la guerra in Ucraina, già rinviato a data da destinarsi, è stato ufficialmente annullato. E questo – secondo il Financial Times che cita fonti informate – perché Mosca non è intenzionata a smussare le sue posizioni intransigenti. A mettere una pietra tombale sul faccia a faccia sarebbe stata una telefonata tesa tra i capi delle due diplomazie, americana e russa, i ministri degli Esteri Marco Rubio e Sergej Lavrov. La conversazione segue l’invio di un memorandum in cui vengono poste dal Cremlino condizioni dure per la pace in Ucraina, tra cui la cessione, da parte di Kiev, di ulteriori territori rispetto all’attuale linea del fronte, che invece Trump vorrebbe ‘congelare’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
