Trump annuncia nuovi test nucleari L’ultima volta fu nel 1992 | successe il caos!
L’ultimo test nucleare fu fatto dagli Usa nel 1992: per molti le cose non andarono per il verso giusto. A distanza di oltre trent’anni, Trump torna alla carica Era il 1992 e gli Usa erano impegnati nella fatidica Guerra del Golfo. Il governo statunitense, che si era lasciato alle spalle la Guerra Fredda, ma che si trovava a fronteggiare situazioni complicate e difficili, che scaturirono nel conflitto in Iraq, si trovava a gestire una situazione logistica complicata. Fu proprio in quel periodo, che venne testato per l’ultima volta il nucleare. Quel tentativo, spinse il Governo statunitense a fermarsi e a evitare nuovi test per oltre trent’anni. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
