Truffe nel fotovoltaico un aretino denunciato Appello a controllare i propri investimenti
L'operazione della guardia di finanza e della polizia è ancora in corso, ma dagli inquirenti arriva un messaggio chiaro. Anche ad Arezzo potrebbero esserci numerose vittime della truffa legata ai pannelli fotovoltaici e che probabilmente sono ancora ignari di dove potrebbero essere finiti i loro. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
