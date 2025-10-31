Truffe agli anziani criminali in trasferta colpiscono nel Barese | Attenzione a richieste di soldi gioielli e codici bancari

31 ott 2025

L’iniziativa nasce per contrastare i reati predatori che spesso colpiscono le fasce più fragili della popolazione, come gli anziani soli, e si pone come strumento di prevenzione che, attraverso informazione e incontri, intende fornire utili consigli per difendersi da truffe e raggiri. È stata. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Catania, quattro tentativi di truffa agli anziani sventati dalle stesse vittime: messi in atto i consigli della Polizia di Stato - I malintenzionati pensavano di riuscire a mettere a segno i loro piani criminali, in un solo pomeriggio, ritenendo le potenziali vittime come persone altamente vulnerabili e, quindi, in grado di ... Lo riporta catanianews.it

truffe agli anziani criminaliTruffe agli anziani, è record: ecco come difendersi - Lo Spi Cgil "Versilia storica", assieme alla polizia di Stato, ha organizzato a Villa Bertelli, a Forte dei Marmi, un'assemblea pubblica per mettere in guardia dai sempre più frequenti raggiri telefon ... Come scrive noitv.it

truffe agli anziani criminali“Truffatori avvisati, anziani armati di buon senso! A Villa Castelli i Carabinieri insegnano come non cascarci” - Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione e repressione dei reati concernenti le truffe agli anziani, hanno effettuato mi ... Si legge su brindisisera.it

