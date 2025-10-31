Truffa sul fotovoltaico da 80 milioni di euro

Ilrestodelcarlino.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Indagine della Guardia di Finanza di Bologna con il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per l’Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

truffa sul fotovoltaico da 80 milioni di euro

© Ilrestodelcarlino.it - Truffa sul fotovoltaico da 80 milioni di euro

News recenti che potrebbero piacerti

truffa fotovoltaico 80 milioniFotovoltaico, truffa da 80 milioni: sequestrati conti correnti e lingotti d'oro. Chiuso il sito voltaiko.com - 000 le persone offese sul territorio nazionale che venivano persuase dai numerosi procacciatori a investire sul portale ... Da affaritaliani.it

truffa fotovoltaico 80 milioniTruffa da 80 milioni sul fotovoltaico, sequestro sito e 95 conti: "Anche su persone fragili" - Individuato un gruppo criminale transnazionale con struttura piramidale che avrebbe messo a segno numerose truffe ai danni anche di persone fragili. Secondo msn.com

truffa fotovoltaico 80 milioniRinnovabili, truffa da 80 milioni sui pannelli fotovoltaici: raggirate migliaia di persone - Una truffa da 80 milioni di euro a circa 6mila persone, anche fragili, per un business legato allo sviluppo delle energie rinnovabili, che in realtà non è mai avvenuto. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Truffa Fotovoltaico 80 Milioni