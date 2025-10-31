Truffa sul fotovoltaico da 80 milioni di euro
Indagine della Guardia di Finanza di Bologna con il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per l’Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Varese, scoperta truffa da oltre 5 milioni di euro su incentivi per il fotovoltaico: tre società sotto indagine
Varese, truffa del fotovoltaico: sequestri per 5 milioni, nei guai tre imprenditori spagnoli
Fotovoltaico, truffa da 80 milioni: sequestrati conti correnti e lingotti d'oro. Chiuso il sito voltaiko.com - 000 le persone offese sul territorio nazionale che venivano persuase dai numerosi procacciatori a investire sul portale
Truffa da 80 milioni sul fotovoltaico, sequestro sito e 95 conti: "Anche su persone fragili" - Individuato un gruppo criminale transnazionale con struttura piramidale che avrebbe messo a segno numerose truffe ai danni anche di persone fragili.
Rinnovabili, truffa da 80 milioni sui pannelli fotovoltaici: raggirate migliaia di persone - Una truffa da 80 milioni di euro a circa 6mila persone, anche fragili, per un business legato allo sviluppo delle energie rinnovabili, che in realtà non è mai avvenuto.