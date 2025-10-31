Truffa sul fotovoltaico da 80 milioni di euro sequestrati sito e 95 conti correnti

Bologna, 31 ottobre 2025 - I finanzieri del Comando Provinciale di Bologna, con il supporto di personale Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per l'Emilia-Romagna hanno scoperto una truffa nel fotovoltaico da 80 milioni di euro. Sono state eseguite numerose perquisizioni domiciliari in tutta Italia ed è stato effettuato il sequestro preventivo d'urgenza del portale www.voltaiko.com, con contestuale blocco di 95 conti correnti riconducibili all'omonimo gruppo societario. Sarebbero circa 6.000 le persone sul territorio nazionale persuase dai numerosi procacciatori ad investire sul portale, generando un volume di investimenti stimato in circa 80 milioni di euro.

