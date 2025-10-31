Truffa nel fotovoltaico 6mila vittime in tutta Italia | sequestrato e bloccato un sito internet

AREZZO – La truffa del fotovoltaico interessa anche Arezzo e la Toscana. La Guardia di Finanza e la Polizia di Stato hanno eseguito numerose perquisizioni domiciliari in tutta Italia ed effettuato il sequestro preventivo d’urgenza del portale www.voltaiko.com, con contestuale blocco di 95 conti correnti riconducibili all’omonimo gruppo societario. Si tratta del risultato di una complessa indagine condotta dal Nucleo operativo metropolitano della Guardia di Finanza di Bologna e dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica per l’Emilia-Romagna, sotto la direzione del pubblico ministero dott. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Leggi anche questi approfondimenti

Varese, scoperta truffa da oltre 5 milioni di euro su incentivi per il fotovoltaico: tre società sotto indagine #Varese #PositanoNotizie #PNo - facebook.com Vai su Facebook

Varese, truffa del fotovoltaico: sequestri per 5 milioni, nei guai tre imprenditori spagnoli @TgrRaiLombardia - X Vai su X

Truffa nel fotovoltaico, 6mila vittime in tutta Italia: sequestrato e bloccato un sito internet - La Guardia di Finanza e la Polizia di Stato hanno eseguito numerose perquisizioni domiciliari in tutta Italia ed effettuato il ... msn.com scrive

Truffa da 80 milioni nel fotovoltaico, sequestro sito e 95 conti - Guardia di finanza e polizia hanno eseguito numerose perquisizioni domiciliari in tutta Italia ed effettuat ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Voltaiko, guadagnare 'dal nulla' 46mila euro in 3 anni: la "maxi truffa" dei pannelli fotovoltaici - Alla procura di Milano è arrivata una querela collettiva e i siti dell’azienda sono già stati sequestrati ... Lo riporta milanotoday.it