Truffa nel fotovoltaico 6mila vittime in tutta Italia | sequestrato e bloccato un sito internet

Corrieretoscano.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AREZZO – La truffa del fotovoltaico interessa anche Arezzo e la Toscana.  La Guardia di Finanza e la Polizia di Stato hanno eseguito numerose perquisizioni domiciliari in tutta Italia ed effettuato il sequestro preventivo d’urgenza del portale www.voltaiko.com, con contestuale blocco di 95 conti correnti riconducibili all’omonimo gruppo societario. Si tratta del risultato di una complessa indagine condotta dal Nucleo operativo metropolitano della Guardia di Finanza di Bologna e dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica per l’Emilia-Romagna, sotto la direzione del pubblico ministero dott. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

truffa fotovoltaico 6mila vittimeTruffa nel fotovoltaico, 6mila vittime in tutta Italia: sequestrato e bloccato un sito internet - La Guardia di Finanza e la Polizia di Stato hanno eseguito numerose perquisizioni domiciliari in tutta Italia ed effettuato il ... msn.com scrive

truffa fotovoltaico 6mila vittimeTruffa da 80 milioni nel fotovoltaico, sequestro sito e 95 conti - Guardia di finanza e polizia hanno eseguito numerose perquisizioni domiciliari in tutta Italia ed effettuat ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Voltaiko, guadagnare 'dal nulla' 46mila euro in 3 anni: la "maxi truffa" dei pannelli fotovoltaici - Alla procura di Milano è arrivata una querela collettiva e i siti dell’azienda sono già stati sequestrati ... Lo riporta milanotoday.it

