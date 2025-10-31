Truffa nazionale nel fotovoltaico da 80 milioni di euro coinvolta anche Pescara | 6mila le vittime VIDEO
La guardia di finanza e la polizia hanno eseguito, nella prima mattinata di venerdì 31 ottobre, numerose perquisizioni domiciliari in tutta Italia (Pescara compresa) ed effettuato il sequestro preventivo d’urgenza del portale www.voltaiko.com, con contestuale blocco di 95 conti correnti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
