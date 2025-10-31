Truffa milionaria coinvolti migliaia di clienti! Inchiesta shock in Italia | cosa succede

Un’ operazione imponente della Guardia di Finanza e della Polizia di Bologna ha portato alla luce una maxi truffa nel settore del fotovoltaico da circa 80 milioni di euro, che avrebbe coinvolto oltre seimila clienti in tutta Italia. L’indagine, denominata operazione Cagliostro, ha portato al sequestro del sito www.voltaiko.com, piattaforma attraverso la quale il gruppo criminale avrebbe attirato gli investitori, promettendo guadagni elevati grazie a presunti impianti di energia solare collocati all’estero. In realtà, come hanno accertato gli inquirenti, gli impianti non esistevano e il sistema era un vero e proprio schema Ponzi, dove i primi aderenti venivano remunerati con il denaro versato dai nuovi investitori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

