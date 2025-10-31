Truffa milionaria coinvolti migliaia di clienti! Inchiesta shock in Italia | cosa succede
Un’ operazione imponente della Guardia di Finanza e della Polizia di Bologna ha portato alla luce una maxi truffa nel settore del fotovoltaico da circa 80 milioni di euro, che avrebbe coinvolto oltre seimila clienti in tutta Italia. L’indagine, denominata operazione Cagliostro, ha portato al sequestro del sito www.voltaiko.com, piattaforma attraverso la quale il gruppo criminale avrebbe attirato gli investitori, promettendo guadagni elevati grazie a presunti impianti di energia solare collocati all’estero. In realtà, come hanno accertato gli inquirenti, gli impianti non esistevano e il sistema era un vero e proprio schema Ponzi, dove i primi aderenti venivano remunerati con il denaro versato dai nuovi investitori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Approfondisci con queste news
ISERNIA. Truffa milionaria nel settore delle assicurazioni: denunciato agente Truffa milionaria nel settore delle assicurazioni scoperta dalla Guardia di Finanza di Isernia. Denunciato un agente assicurativo che operava tra le province di Isernia e Chieti. L’uom - facebook.com Vai su Facebook
Scoperta una truffa milionaria sulle assicurazioni, denunciato l'intermediario. Chiedeva ai clienti di versare i premi delle polizze su un conto corrente a lui riconducibile, ma poi non trasferiva il dovuto ad una nota compagnia assicurativa #IoSeguoTgr - X Vai su X
“Truffa milionaria, coinvolti migliaia di clienti!”. Inchiesta shock in Italia: cosa succede - Un’operazione imponente della Guardia di Finanza e della Polizia di Bologna ha portato alla luce una maxi truffa nel settore del fotovoltaico da circa 80 ... Segnala thesocialpost.it
Truffa milionaria all’Inps tra Foggia e Cerignola: 325 indagati per falsi braccianti e sussidi fantasma - Ben 325 indagati e altrettanti capi d’imputazione di truffa aggravata all’Inps per lucrare indebitamente sui sussidi previdenziali. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it