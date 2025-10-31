Truffa e riciclaggio confiscati beni e denaro a due imprenditori messinesi

Messinatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Beni e denaro per un valore di 46mila euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Enna a due cittadini della provincia di Messina condannati in via definitiva per riciclaggio. La confisca arriva al termine di un’indagine, condotta dalla Sezione di polizia giudiziaria della Guardia di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

