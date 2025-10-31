Truffa dello specchietto vecchia ma sempre efficace | come riconoscerla e difendersi

Gazzetta.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una truffa trasversale che può colpire chiunque, dai personaggi famosi agli anziani che viaggiano soli in auto. Ecco come funziona e cosa fare per non finire nella "tela" dei truffatori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

truffa dello specchietto vecchia ma sempre efficace come riconoscerla e difendersi

© Gazzetta.it - Truffa dello specchietto, vecchia ma sempre efficace: come riconoscerla e difendersi

News recenti che potrebbero piacerti

Truffa dello specchietto: denunciato un giovane - I carabinieri della stazione locale, a conclusione di un’attività d’indagine, hanno ... lanazione.it scrive

Torna la truffa dello specchietto: "Colpi seriali lungo la Fi-Pi-Li" - La vecchia truffa dello specchietto colpisce ancora, e stavolta nel mirino finiscono turisti tedeschi in transito sulla Fi- Lo riporta lanazione.it

Truffa con la tecnica dello specchietto. Denunciato dai carabinieri - I Carabinieri della Stazione di Faenza Borgo Urbecco, al termine di una indagine, hanno denunciato un pregiudicato 36enne ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Truffa Specchietto Vecchia Efficace