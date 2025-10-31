Truffa da 80mln in settore fotovoltaico

7.51 Perquisizioni e sequestro preventivo di 80mln su 95 conti in tutta Italia, per una presunta truffa sul fotovoltaico. Un sito proponeva quote di impianti solari all'estero: a chi le noleggiava venivano promessi rendimenti mensili o trimestrali. Peccato che gli impianti non fossero mai stati realizzati. Reclutando altri investitori, le vittime della truffa ripagavano il proprio investimento con quelli delle persone in posizione più bassa nella truffa piramidale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

