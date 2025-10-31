Truffa da 80 milioni sul fotovoltaico sequestro di sito e conti Perquisizioni anche in Sicilia

L’operazione "Cagliostro"- che vede indagate dieci persone - ha permesso di ricostruire come agiva un gruppo criminale transnazionale con struttura piramidale con truffe anche a danno di persone fragili, raggiri attinenti al cosiddetto "schema Ponzi": modello di vendita che promette forti guadagni ai primi investitori, a discapito dei nuovi, a loro volta vittime. La proposta di investimenti nel settore. 🔗 Leggi su Feedpress.me

