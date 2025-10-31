Truffa all’Asl medici condannati Nel mirino i corsi di formazione

La Spezia, 31 ottobre 2025 – Si è conclusa con le condanne per medici e dirigenti privati l’indagine per falso, truffa, corruzione e peculato condotta dalla squadra mobile di Spezia e dalla Guardia di Finanza che si era concentrata sulle commissioni istituite dall’Asl5 incaricate di effettuare l’aggiornamento e la formazione dei medici di medicina generale. Il sostituto procuratore Elisa Loris titolare dell’inchiesta aveva chiuso le indagini nell’estate del 2020. Ieri dopo oltre 3 ore di camera di consiglio il collegio presieduto da Marta Perazzo, giudici a latere Luisa Carta e Giovanni Maddaleni, ha inflitto la pena più alta a Giampaolo Poletti difeso dagli avvocati Paolo Mione e Francesco condannato a 2 anni e 6 mesi per i reati di truffa e corruzione per i quali il pm aveva chiesto 5 anni e 3 mesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

