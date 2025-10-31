Trovato un cadavere in decomposizione nelle campagne | l' allarme dato dagli agricoltori

Quotidianodipuglia.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I resti di un corpo in avanzato stato di decomposizione sono stati trovati questa mattina nelle campagne di Zapponeta, in provincia di Foggia. A dare l'allarme alle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

