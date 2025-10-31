Trovato cadavere in stada nella notte giallo in centro

Quotidianodipuglia.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tarantino di quarant'anni è stato rinvenuto cadavere in strada a Taranto la notte scorsa nel centro della città. L'uomo sarebbe morto dopo essere precipitato da un. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

trovato cadavere in stada nella notte giallo in centro

© Quotidianodipuglia.it - Trovato cadavere in stada nella notte, giallo in centro

Scopri altri approfondimenti

Cadavere trovato in strada a Chiaia: è omicidio. Arrestato il presunto assassino - C'è una svolta nelle indagini sul ritrovamento del cadavere di un uomo – di origini nordafricane, ma non ancora compiutamente identificato – rinvenuto nella notte tra il 24 e il 25 agosto in via ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Trovato Cadavere Stada Notte