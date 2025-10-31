Trovato cadavere in stada nella notte giallo in centro
Un tarantino di quarant'anni è stato rinvenuto cadavere in strada a Taranto la notte scorsa nel centro della città. L'uomo sarebbe morto dopo essere precipitato da un. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Scopri altri approfondimenti
Davide Viola, 43 anni, è stato trovato morto sui binari a Viareggio nella giornata di domenica. A notare il corpo senza vita di Davide Viola, 43 anni, è stata una donna a bordo di un treno. Guardando dal finestrino, la passeggera ha notato subito il cadavere e h - facebook.com Vai su Facebook
Cadavere trovato in strada a Chiaia: è omicidio. Arrestato il presunto assassino - C'è una svolta nelle indagini sul ritrovamento del cadavere di un uomo – di origini nordafricane, ma non ancora compiutamente identificato – rinvenuto nella notte tra il 24 e il 25 agosto in via ... Si legge su fanpage.it