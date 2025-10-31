Giallo a Zapponeta, nel Foggiano, dove nei pressi del torrente Carapelle è stato trovato il cadavere di una persona in avanzato stato di decomposizione. A dare l’allarme sarebbero stati alcuni agricoltori della zona: poco dopo, sul posto, sono giunti i carabinieri che hanno provveduto al recupero del corpo. A causa delle condizioni del corpo, ridotto quasi a scheletro, è impossibile stabilire se. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trovato cadavere in avanzato stato di decomposizione in provincia di Foggia