Trovata senza vita a Siena la 24enne Miriam Oliviero | era scomparsa da tre giorni

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il corpo rinvenuto su un tetto vicino alla Torre del Mangia. Miriam Oliviero, 24 anni, è stata trovata morta a Siena dopo tre giorni di ricerche. La giovane, originaria di Monteroni d’Arbia (Siena), era scomparsa il 29 ottobre, il giorno successivo all’ultimo contatto con la madre. Il corpo senza vita della ragazza è stato individuato dai carabinieri e dai vigili del fuoco su un tetto nei pressi della Torre del Mangia, nel cuore della città. Le operazioni di ricerca erano iniziate subito dopo la denuncia di scomparsa presentata dalla famiglia, preoccupata per l’assenza di notizie. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Trovata senza vita a Siena la 24enne Miriam Oliviero: era scomparsa da tre giorni

