Trovata morta su un tetto la giovane Miriam Oliviero | era scomparsa a Siena da martedì scorso
E’ stata trovata morta stamani a Siena Miriam Oliviero, la 24enne residente a Monteroni d’Arbia (Siena), scomparsa da martedì scorso. La giovane è stata trovata da carabinieri e vigili del fuoco su un tetto vicino alla parte bassa della Torre del mangia, nei pressi di piazza del Campo a Siena. Proprio nell’area di piazza del Campo si erano concentrate le ricerche dopo che nella zona era stato. 🔗 Leggi su Feedpress.me
