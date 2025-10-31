Trovata morta ragazza scomparsa a Siena

12.00 E' stata trovata morta a Siena Miriam Oliviero, la 24enne residente a Monteroni d'Arbia, scomparsa martedì scorso. La giovane è stata trovata da carabinieri e vigili del fuoco su un tetto vicino alla parte bassa della Torre del Mangia, nei pressi di piazza del Campo a Siena. Proprio nell'area di piazza del Campo si erano concentrate le ricerche dopo che nella zona era stata geolocalizzato il telefono cellulare della 24enne. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

