Trovata morta Miriam Oliviero | la ragazza scomparsa a Siena da martedì Il corpo rinvenuto su un tetto al via le indagini
L'ultimo contatto risaliva alle 13:50 di martedì 28 ottobre, quando la ragazza aveva chiesto ai genitori come fare in caso di un ritardo al lavoro. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
