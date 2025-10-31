Trovata morta Miriam Oliviero | la ragazza scomparsa a Siena da martedì Il corpo rinvenuto su un tetto al via le indagini

L'ultimo contatto risaliva alle 13:50 di martedì 28 ottobre, quando la ragazza aveva chiesto ai genitori come fare in caso di un ritardo al lavoro. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

© Affaritaliani.it - Trovata morta Miriam Oliviero: la ragazza scomparsa a Siena da martedì. Il corpo rinvenuto su un tetto, al via le indagini

