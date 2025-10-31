Trovata morta la 24enne scomparsa da casa da martedì a Monteroni d’Arbia

SIENA – È stata trovata morta questa mattina (31 ottobre) nel centro storico di Siena la giovane di 24 anni, Miriam Oliviero, residente a Monteroni d’Arbia, di cui non si avevano più notizie da martedì scorso. Il corpo è stato individuato dai carabinieri e dai vigili del fuoco su un tetto situato nella parte bassa della Torre del Mangia, nei pressi di piazza del Campo, uno dei luoghi più simbolici della città. Le ricerche della ragazza si erano intensificate nelle ultime ore, dopo che la geolocalizzazione del suo telefono cellulare aveva indicato proprio l’area di piazza del Campo come l’ultima posizione nota. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

News recenti che potrebbero piacerti

+++ Trovata morta la 24enne scomparsa da casa a Siena +++ - facebook.com Vai su Facebook

Trovata morta a #Gignod la 54enne di cui non si avevano più notizie. #aostasera #cronaca - X Vai su X

Miriam Oliviero trovata morta a Siena: chi era la 24enne scomparsa, come è stata ritrovata e cosa sappiamo dalle indagini - Miriam Oliviero trovata morta a Siena: la 24enne di Monteroni d’Arbia era scomparsa da martedì. Scrive alfemminile.com

Morta la 24enne scomparsa a Siena: il corpo di Miriam Oliviero trovato su un tetto vicino piazza del Campo - Il corpo è stato rinvenuto da carabinieri e vigili del fuoco su un tetto vicino alla Torre del Mangia, dove era stato ... Segnala fanpage.it

Miriam Oliviero, trovata morta la giovane scomparsa a Siena: il suo corpo ritrovato su un tetto vicino alla Torre della Mangia - E' stata trovata morta oggi, 31 ottobre, a Siena Miriam Oliviero, la 24enne residente a Monteroni d'Arbia (Siena), scomparsa da martedì scorso. Riporta tg.la7.it