Trovata morta la 24enne Miriam Oliviero La giovane era scomparsa da Siena quattro giorni fa

È stato trovato il cadavere di Miriam Oliviero, la ragazza scomparsa martedì 28 ottobre. Il corpo della giovane è stato rinvenuto dai carabinieri e vigili del fuoco su un tetto vicino alla parte bassa della Torre del Mangia, nei pressi di piazza del Campo a Siena. Era proprio in quell’area che si erano concentrate le attività di ricerca dopo che era stato geolocalizzato il telefono della 24enne. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, mentre le autorità hanno avviato accertamenti per chiarire le circostanze della tragedia. A dare l’allarme erano stati i genitori quando Miriam non è rincasata per cena. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trovata morta la 24enne Miriam Oliviero. La giovane era scomparsa da Siena quattro giorni fa

