Trovata morta a Siena Miriam Oliviero | da tre giorni non rispondeva al telefono Disposta l’autopsia

E’ stata trovata morta stamani a Siena Miriam Oliviero, la 24enne residente a Monteroni d’Arbia, scomparsa da martedì scorso. La giovane è stata trovata da carabinieri e vigili del fuoco su un tetto vicino alla parte bassa della Torre del mangia, nei pressi di piazza del Campo a Siena. Proprio nell’area di piazza del Campo si erano concentrate le ricerche dopo che nella zona era stato geolocalizzato il telefono cellulare della 24enne. L’ultimo contatto con la famiglia martedì scorso. L’ultimo contatto con la famiglia risaliva alle 13:50 di martedì 28 ottobre, quando Miriam aveva chiesto ai genitori cosa fare in caso di un ritardo al lavoro, previsto per le 15 alla biblioteca comunale di Monteroni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Trovata morta a Siena Miriam Oliviero: da tre giorni non rispondeva al telefono. Disposta l’autopsia

News recenti che potrebbero piacerti

+++ Trovata morta la 24enne scomparsa da casa a Siena +++ - facebook.com Vai su Facebook

Trovata morta a #Gignod la 54enne di cui non si avevano più notizie. #aostasera #cronaca - X Vai su X

Miriam Oliviero trovata morta a Siena: chi era la 24enne scomparsa, come è stata ritrovata e cosa sappiamo dalle indagini - Miriam Oliviero trovata morta a Siena: la 24enne di Monteroni d’Arbia era scomparsa da martedì. Come scrive alfemminile.com

Morta Miriam Oliviero, la ragazza scomparsa a Siena: il corpo trovato su un tetto vicino alla Torre del mangia - E' stata trovata morta stamani a Siena Miriam Oliviero, la 24enne residente a Monteroni d'Arbia (Siena), scomparsa da martedì scorso. Segnala ilmessaggero.it

Trovata morta a Siena Miriam Oliviero: la ragazza era scomparsa tre giorni fa - Miriam Oliviero, 24 anni, è stata trovata senza vita su un tetto nella zona della Torre del Mangia. Lo riporta tg24.sky.it