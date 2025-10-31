Troppi anziani soli | Easy Paghe Colf & Badanti la proposta di Ascom Servizi
In provincia di Padova il 37,2% dei residenti ha più di 65 anni, si parla di 345mila persone. Numero che proietta la provincia di Padova in vetta alle province venete.Se i numeri per le speranze di vita sono buoni, quelli per la speranza di vita in buona salute si abbassano a 62,3 anni, un dato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Anziani in Veneto, in testa c'è Padova: 55mila vivono soli. L'analisi Ascom - Più di un terzo dei residenti della provincia di Padova (il 37,2%, per la precisione) ha superato i 65 anni. Da ilgazzettino.it
Troppi gli anziani vittime di raggiri: Folignano, ecco lo sportello di ascolto antitruffa - FOLIGNANO A fronte delle decine di casi di truffe segnalati l’associazione “Realtà Picene”, in collaborazione con l’associazione “Carabinieri Volontariato Ascoli”, ha creato una vera e propria rete di ... Si legge su corriereadriatico.it
Anziani soli soprattutto d’estate Ora la truffa si annida sul web - 2 ha messo a dura prova l’intero sistema socio, economico e sanitario, limitando fortemente non solo le libertà individuali, ma colpendo duramente le fasce più deboli, gli ... Da ilrestodelcarlino.it