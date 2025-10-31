Troppe forbici in Italia | La Lega propone un tetto alle nuove abilitazioni per parrucchier

AGI - Un limite al rilascio dell'abilitazione professionale per l'esercizio delle attività di acconciatore, parrucchiere e barbiere stabilendo un numero massimo "per comune dei soggetti che possono conseguire l'abilitazione professionale" e tenendo conto "della densità degli esercizi commerciali già attivi nei singoli territori comunali, della popolazione residente nei singoli territori comunali e del flusso turistico". È l'obiettivo che si pone una proposta di legge della Lega (primo firmatario Domenico Zinzi) depositata alla Camera e che prevede per chi non rispetti la legge multe fino a 50mila euro.

