Troppe forbici in Italia | La Lega propone un tetto alle nuove abilitazioni per parrucchier

AGI - Un limite al rilascio dell'abilitazione professionale per l'esercizio delle  attività di acconciatore, parrucchiere e barbiere  stabilendo un numero massimo "per comune dei soggetti che possono conseguire l'abilitazione professionale" e tenendo conto "della densità degli esercizi commerciali già attivi nei singoli territori comunali, della popolazione residente nei singoli territori comunali e del flusso turistico". È l'obiettivo che si pone una  proposta di legge della Lega  (primo firmatario Domenico Zinzi) depositata alla Camera e che prevede per chi non rispetti la legge  multe fino a 50mila euro. 🔗 Leggi su Agi.it

