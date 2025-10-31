Troppe dimenticanze nel Piano faunistico venatorio regionale | le associazioni animaliste ricorrono al Tar

Ilpescara.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le associazioni animaliste impugnano davanti al Tar (Tribunale amministrativo regionale) di L’Aquila le delibere della giunta e del consiglio regionale con cui è stata prorogata dal 2025 al 2027 la validità del Piano faunistico venatorio regionale “dimenticando” che quello, denunciano Stazione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

