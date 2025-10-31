Tromba d’aria di settembre | Coldiretti Verona plaude al provvedimento della Regione ma chiede aiuti anche per vigneti e frutteti

Veronasera.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Coldiretti Verona ha espresso soddisfazione per il provvedimento approvato dalla giunta regionale del Veneto in risposta alle avversità atmosferiche che, all’inizio di settembre 2025, hanno colpito duramente diverse aree del Veronese. Il presidente dell’organizzazione, Alex Vantini, ha ricordato. 🔗 Leggi su Veronasera.it

