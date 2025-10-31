Tempo di lettura: 3 minuti Lo sport unisce e va oltre ogni barriera umana. In dirittura d’arrivo la 44 °edizione del Trofeo di Bocce organizzata dal Gruppo Sportivo – “Sant’Antonio”, unico gruppo riconosciuto dal Coni e dalla Federazione Italiana Bocce, per tenere viva la memoria di quanti, con il loro impegno e la loro grande umanità, hanno contribuito a tenere viva l’attività e la tradizionale, mai secondaria, presenza nella vita associativa della Città, del sodalizio. “ La città, grazie all’impegno della realtà sportiva del circolo territoriale ‘S. Antonio’ ha conquistato un grande prestigio sia regionale che nazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Trofeo Soci Defunti a Casagiove, Vozza: “Lo sport è inclusione e coesione sociale”