Tributo 630 | Al Bano fa ricorso e vince Il consorzio di bonifica Arneo deve rimborsarlo
Nove anni fa il consorzio di bonifica Arneo emise nei confronti di Casa Carrisi la cartella per il tributo 630. Albano Carrisi contestò quella cartella, fece ricorso. Il giudice tributario di Brindisi: il consorzio dovrà rimborsare 394 euro e qualche centesimo, in più dovrà pagare 800 euro per le spese legali. L'articolo Tributo 630: Al Bano fa ricorso e vince Il consorzio di bonifica Arneo deve rimborsarlo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
