Tribano porta la sua Time Tower alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico
Un viaggio nel tempo tra storia, tecnologia e identità locale. Da Tribano a Paestum, passando per secoli di storia. Il progetto “Tribano Time Tower”, ideato dal sindaco Massimo Cavazzana e sviluppato con Carraro Lab, sarà tra i protagonisti della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico in. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
FESTA D’AUTUNNO A TRIBANO Domenica 26 ottobre 2025 via G. Deledda, Tribano (PD) Vieni a goderti una giornata di sapori e divertimento alla festa della Zucca di Tribano: ti aspetta un ricco menù a base di zucca… e non solo! E quando cala i - facebook.com Vai su Facebook