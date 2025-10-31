Tribano porta la sua Time Tower alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico

Un viaggio nel tempo tra storia, tecnologia e identità locale. Da Tribano a Paestum, passando per secoli di storia. Il progetto “Tribano Time Tower”, ideato dal sindaco Massimo Cavazzana e sviluppato con Carraro Lab, sarà tra i protagonisti della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico in. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

