Trevi alla Sitem esubero per 36 lavoratori su 165

Perugiatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di giovedì 30 ottobre, a seguito dello sciopero dei lavoratori dell’azienda Sitem di Trevi del 29 ottobre, l’assessore allo sviluppo economico della Regione Umbria, Francesco De Rebotti, ha ricevuto le segreterie di Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil a Palazzo Cesaroni a Perugia. Le. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

