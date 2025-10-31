Treno a tutta velocità travolge in pieno camion fermo sui binari | video e foto choc

Scontro devastante. Un treno passeggeri ha travolto un camion rimasto bloccato a un passaggio a livello. Cinque persone sono rimaste ferite in modo lieve, tra cui l’autista, e la circolazione ferroviaria è stata sospesa. L’incidente è avvenuto giovedì 30 ottobre in tarda mattinata. Le immagini diffuse da ProRail mostrano l’ intercity che squarcia il semirimorchio, spargendo il carico di frutta sui binari. Il video riprende il camion mentre resta intrappolato con le barriere abbassate, senza più margine per arretrare o avanzare pochi istanti prima dell’impatto. Il video-appello di ProRail agli autisti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

